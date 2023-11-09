الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غلق الصفحة الرسمية لبيومى فؤاد على "فيسبوك"

بيومى فؤاد
بيومى فؤاد

قبل ساعات قليلة فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بأن الصفحة الرسمية للفنان بيومى فؤاد أغلقت نهائيًا ولم يعد لها وجود، ولم يظهر ما إذا كانت الصفحة تمت إغلاقة من قبل أدمن صفحة بيومي فؤاد بعد فقدانها مليون متابع أم حدث عليها شكاوي وتقارير أدت لغلقها.

أزمة بيومى فؤاد

وخلال اليومين الماضيين، تصدرت الترند أزمة الفنان بيومى فؤاد ومحمد سلام وتصريحاته في ختام عروض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

والأزمة تصاعدت بعد تصريحات بيومى فؤاد ضد محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن المسرحية بسبب ما يحدث من قتل الآف من أهل غزة، بعدها قرر بيومي مهاجمته على خشبة المسرح.

وتعرض بيومى فؤاد بعدها لانتقادات كبيرة عبر السوشيال ميديا نتيجة مهاجمة محمد سلام، وظهرت دعوات كثيرة كانت أبرزها إلغاء متابعة صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

دعوات إلغاء المتابعة حققت نتيجة كبيرة، ففي خلال 48 ساعة استطاعت دعوات السوشيال ميديا أن تفقد من متابعي الصفحة الرسمية للفنان بيومي فؤاد مليون شخص في فترة وجيزة جدًا، حيث كانت الصفحة في بداية الدعوات تضم عدد 9 مليون و800 ألف متابع، لتصل في نهاية الأمر إلى 8 مليون و800 ألف، ثم اختفت نهائيًا منذ قليل. 

بيومي فؤاد غلق صفحة بيومى فؤاد فيس بوك أزمة بيومي فؤاد الفنان محمد سلام

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