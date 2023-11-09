الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير فلسطين لدى القاهرة: سمعنا الكثير من الشعارات عن الهدنة الإنسانية دون تنفيذ

اللواء دياب لوح
اللواء دياب لوح

قال اللواء دياب لوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إنه سمع الكثير من الأحاديث الدولية الخاصة المتعلقة بتطبيق هدنة إنسانية في غزة  وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية، وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، ودعوات لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، دون وجود أي تنفيذ على أرض الواقع.

تسوية القضية الفلسطينية 

وأكد اللواء دياب لوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الممر الإنساني الذي تتحدث عنه إسرائيلي موجود تحت القصف والنيران، مشددًا على أهمية ورقة الأسرى وعدم تسويتها بالطريقة الإسرائيلية، وإنما من خلال القنوات الدبلوماسية.

غزة تعيش كارثة 

وأضاف في حديثه، أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية حقيقية، معبرًا: "ما يزيد على 2.3 مليون مواطن بدون كهرباء أو ماء، إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات إلى الشمال، وتم تدمير ألواح الطاقة الشمسية وآبار وخزانات المياه وكل ما يمكن أن يمد المواطن الفلسطيني بأية مقومات الصمود على الأرض".

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