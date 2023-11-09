عاجل.. استشهاد 30 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالى غزة

قال تلفزيون فلسطين، منذ قليل، إن 30 شخصًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك على خلفية معلومات عن وساطة تتولاها قطر من أجل هدنة إنسانية.

وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بحسب بيان لمكتبه: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرًا واحدًا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا، وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".