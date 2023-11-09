الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. وصول 4 آلاف سائح مرسى علم على متن 27 طائرة

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الخميس، ما يقرب من 4 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، أغلبهم من جنسيات ألمانية وتشيكية، وإيطالية، يصلون على متن 27 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 147 رحلة طيران دولية وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى غدٍ الجمعة.


وتطبق الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم من عدة دول: 10 رحلات من ألمانيا، 4 رحلات من التشيك، رحلة من بولندا، ورحلتان من سويسرا، ورحلتان من النمسا، 3 رحلات داخلية، 3 من إيطاليا، ورحلة من هولندا، وأخرى من لندن.

جدير بالذكر أنه يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت وحتى غدٍ الجمعة، 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

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