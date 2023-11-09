إعلام إسرائيلى: إصابتان بإطلاق نار صوب مركبة مستوطنين غرب نابلس

نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي تأكيده سقوط إصابتان بإطلاق نار صوب مركبة مستوطنين غرب نابلس.



وفى وقت سابق كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.