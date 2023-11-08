الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الزمالك يضاعف مكافأة الفوز بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر

الزمالك
الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، مضاعفة مكافأة اللاعبين بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

وفاز الزمالك على بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

وتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي البطولة يوم 13 مارس 2024 على ستاد القاهرة.

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60 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة التأهل

تنص لائحة الزمالك على صرف 30 ألف جنيه للاعبين في حال الفوز أي أن ضعف الرقم الذي سيحصل عليه كل لاعب سيكون 60 ألف جنيه بعد الفوز والتأهل لنهائي البطولة.

أول تعليق من مدرب الزمالك على الفوز أمام بيراميدز
 

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعانى قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي الكأس.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز: "محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".

وتابع معتمد جمال: "استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيًا من أجل اللقاء، وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".

وأضاف المدير الفني أنه أختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحًا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول.

وشدد على أن الزمالك كان دائمًا رد فعل في لقاء اليوم أمام بيراميدز، وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم.

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مضيفًا أن الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أخطره بأنه المسئول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.

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