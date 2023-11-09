الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى عطلة نهاية الأسبوع.. أبرز الندوات و الأحداث الثقافية

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق

يفّضل عدد كبير من الشباب والشابات والأسر المصرية قضاء عطلات نهاية الأسبوع بالمشاركة في العديد من الأحداث الثقافية والفنية؛ سواء من خلال حضور الندوات، أو معارض الفنون التشكيلية، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير الذي يرشح لكم أبرز الفعاليات الثقافية اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري؛ وأبرزها:

"أدب الفروسية".. ندوة بـ"دار الكتب والوثائق" 

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "أدب الفروسية" يتحدث فيها الدكتور أيمن فؤاد سيد، ويديرها الدكتور أحمد فؤاد باشا، وتقام الندوة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 بقاعة الندوات بمقر الدار بكورنيش النيل.

يقوم على تنظيم الندوة مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق والتي تضم عددًا من المراكز المتخصصة، وهي مركز الترميم، ومركز بحوث وتوثيق أدب الطفل، ومركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي.

"رحلة في تاريخ وأساطير شارع النبي دانيال" بمكتبة الإسكندرية

ويقام اليوم الخميس ٩ نوفمبر الساعة ٤ عصرًا، محاضرة لياسمين حسين بقاعة الاوديتور في مكتبة الإسكندرية تحت عنوان "رحلة في تاريخ وأساطير شارع النبي دانيال".

"مصر التي في خاطري".. بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى برعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وإشراف الدكتور خالد الخميسي رئيس مجلس ندوة "مصر التي في خاطرى" في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ٩ نوفمبر الجاري، وتتحدث في اللقاء نجية المسلمي.

3 معارض فنية بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك

وتقام بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، المعارض الفنية الثلاثة "خارج النفق" للفنان خالد زكي بقاعة أحمد صبري، أما المعرض الفني الثاني بعنوان "ورد البنات" للفنانة سيدة خليل بقاعة راغب عياد، فيما يأتي المعرض الثالث "باهظ الثمن" للفنانة صفاء عطية بقاعة الحسين فوزي، وذلك في تمام السابعة مساءً؛ وتستمر حتى 18 نوفمبر 2023.

عطلات نهاية الأسبوع معارض الفنون التشكيلية أدب الفروسية دار الكتب والوثائق شارع النبي دانيال مركز الجزيرة للفنون بالزمالك مكتبة القاهرة الكبرى

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