كامل الوزير: معرض النقل الذكى هو الثالث عالميًا بعد الصين وألمانيا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن المعرض الذكي للنقل في إفريقيا والشرق الأوسط تم تنظيمه للعام الخامس على التوالي بمصر ويعد الثالث على مستوى العالم بعد الصين وألمانيا بشهادة وزراء النقل والأجانب المشاركين فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن المعرض يضم عددًا من الشركات المتنوعة كما يتميز بتنوع المعروضات، مؤكدًا أن أحد الوزراء المشاركين في المؤتمر قال: "كنت كل سنة أزور مصر أجد كباري جديدة وأشياء أخرى، أما اليوم أتعلم أشياء جديدة فكيف جاءت فكرة المعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأن تكون هذه الصناعات موجودة فيه".

توجيهات الرئيس بتوطين صناعة النقل

وأكد أنه أخذ توجيه من الرئيس السيسي في معرض العام الماضي، بتوطين صناعة النقل في مصر، لكننا لم نستطع الإعلان عنها العام الماضي، مشيرًا إلى أن لدينا نهضة كبيرة في مجال النقل مثل باقي مناحي الحياة.