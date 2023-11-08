الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأقنعة سقطت.. باحث يكشف الوجوه الحقيقية فى عملية "طوفان الأقصى"

أطفال فلسطين
أطفال فلسطين

قال عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي إن عملية طوفان الأقصى كشفت عن سقوط أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والجهاز الاستخباراتي والأمني الأقوى في العالم، كما أسقط قناع مجلس الأمن وإيران وحزب الله.

أضاف عمار، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن  المناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية "تمثيلية.. بيرموا طوب على بعض لحفظ ماء الوجه".

اختزال المقاومة الفلسطينية في حركة حماس مغالطة كبيرة 

وأكد أن أحداث 7 أكتوبر أسقطت قناع الإعلام الغربي الذي يمارس التضليل إلى الآن ولم يتكلم عن أطفال فلسطين، مشيرًا إلى أن اختزال المقاومة الفلسطينية في حركة حماس مغالطة كبيرة لا سيما أن المقاومة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي.

وتابع أن العالم يمارس مغالطة كبيرة في التعامل مع الحرب على قطاع غزة بأنها إنسانية وليست سياسية. 

يوم 7 أكتوبر أسقطت قناع الإعلام الغربي التضليل أسقط قناع مجلس الأمن إيران طوفان الأقصى

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