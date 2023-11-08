الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد قشقوش: غزة تفوقت على إسرائيل و"طوفان الاقصى" كشف ضعفها

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن غزة هى من انتصرت على إسرائيل وضربة طوفان الأقصى قاصمة وتشبه حرب أكتوبر في عنصر المفاجأة، مؤكدًا أنها كشفت عن ضعف الأجهزة في إسرائيل. 

أضاف قشقوش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القبة الحديدية حتى بعد أن تم تطويرها، فإنه لن تستطيع صد كل الصواريخ من غزة، فإنها لو تصدت لألف صاروخ سيسقط 100 أو 200 صاروخ، مشيرًا إلى أن إسرائيل إلى الآن لم تستطع التوغل بريًا في غزة.

حماس لديها مخزون طعام يكفي لعام

أشار إلى أن حماس عندما قامت بعملية طوفان الأقصى كانت تعي مهمتها ولديها مخزون طعام يكفي لمدة عام كما أعلنت عن أنها تستعد للحرب لمدة عام كامل، وذلك على خلاف إسرائيل، مؤكدًا أن حماس تستخدم نقطة الأسرى لأن القصف المستمر سيتسبب في موتهم  وهي التي تعتبر نقطة ضعف يستخدمونها.

محمد قشقوش ضعف الأجهزة القبة الحديدية طوفان الأقصى حماس القصف المستمر

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