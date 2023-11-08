محمد العرابى: عملية طوفان الأقصى كانت تهديدًا للوجود الإسرائيلى

وصف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر بأنها كانت تهديدًا أساسيًا للوجود الإسرائيلي، وهذا التهديد يمس لب السياسة الأمريكية ناحية إسرائيل.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا تقدم دعمًا مطلقًا وتضمن الأمن الإسرائيلي 100% وبالتالي هذا الذي حرك الأمور بهذا الشكل الكثيف وتواجد القطع البحرية وغيرها من الأسلحة التي تم إمداد إسرائيل بها، وفي النهاية أمريكا ترى أن السلام سيكون أفضل لإسرائيل من استمرار الحرب.

وتابع، أن الحرب تستمر لفترات طويلة ومكلفة ولكن السلام يكون أرخص كثيرًا من الحروب، والولايات المتحدة سترى أن أمن إسرائيل مربوط بالسلام مع إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

نزع شعوب من جذورها وأرضها أمر مرفوض سواء للفلسطيين أو غيرهم

وأكد أن نزع شعوب من جذورها وأرضها أمر مرفوض سواء للفلسطينيين أو غيرهم ولا يوافق عليه القانون الدولي ولا ميثاق الأمم المتحدة ولا الكتب السماوية، وقضية التهجير موضوع لا أساس له ولن يبدأ ولن يتم تطبيقه والشعب الفلسطيني لن يترك أرضه.