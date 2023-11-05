محمد عبود يكشف تأثير عملية "طوفان الأقصى" على الاقتصاد الإسرائيلى

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إننا احتفلنا مؤخرًا بذكرى مرور 50 عامًا انتصار أكتوبر، مؤكدًا أن الإسرائيليين يصفونه بأنه زلزال ضرب دولتهم وثوابتهم الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر “زووم”، مع برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تل أبيب حتى الآن تبقى حدودها بلا تحديد وذلك لأن لديها مخططات توسعية لا تنتهي ولو وجدت مصر ضعيفة لن تتأخر في مهاجمتها، مؤكدًا أن إسرائيل دولة استيطانية توسعية تسعى بشكل دائم إلى التوسع على حساب جيرانها.

وتابع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنها خوض حرب نظامية مع الجيش المصري لأنه قوي ويبعث رسائل مهمة كل فترة والدولة صامدة سياسيا وتعمل على تسليح جيشها بشكل مستمر.

رغم الدعم الأمريكي تل أبيب لن تصمد

وأكد أن استدعاء إسرائيل قوات الاحتياط بعد عملية طوفان الأقصى أثر بشكل سلبي على اقتصاد تل أبيب الذي لن يصمد رغم حنفية الدعم الأمريكية والغربية حيث إن عناصر الاحتياط يعملون في الصناعة ومعامل التكنولوجي، إضافة إلى توقف الدراسة بالجامعات.