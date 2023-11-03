حسن نصرالله: عملية "طوفان الأقصى" ستترك آثارها على إسرائيل حاضرًا ومستقبلًا

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي ضد إسرائيل، ستترك آثارها على الأخيرة حاضرًا ومستقبلًا.

وكشف نصرالله، في كلمته التي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أخفت تفاصيل عملية طوفان الأقصى عن الفصائل المقاومة، مردفًا: "وقد أثنينا على ذلك بسبب الحاجة إلى السرية".

وأضاف: “عملية طوفان الأقصى قرار فلسطيني ولم يعلم أحد بها، وليس لها علاقة بملف إقليمي أو دولي”.

وتابع: "هذه الحادثة تؤكد مصداقية ما كنا نقوله في السنوات الماضية بأن القرار لدى حركات المقاومة لدى هذه الحركات".

كما كشف الأمين العام لحزب الله أن إيران تتبنى وتدعم وتساند عمل حركات المقاومة، لكنها لا تمارس أي وصاية عليها ولا على قراراتها، وفق قوله.