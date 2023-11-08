الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ لمواجهة السيول والأزمات

اصطفاف الأجهزة ومعدات
اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار والتأكد من جاهزيتها استعدادًا لموسم الشتاء. 

وأكد فودة خلال التفقد أن الأصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ. 

كما وجه المحافظ، بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل. 

وشدد فودة، على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها، كما أشار المحافظ أن تلك التكليفات لكافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضائها للمهام المكلفين بها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومواجهة الكوارث. 

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أجرى اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

تتولى الشبكة الموحدة ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات
اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات
اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات
اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات
اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات
اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات
اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات
اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات
جانب من الحدث
جانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
حانب من الحدث
مصر سيناء جنوب سيناء الشتاء اصطفاف

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