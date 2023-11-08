الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فودة" يُتابع جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

أهداف الزيارة 

وتابع “فودة” خلال الجولة، مدي جاهزيتها لتلقي البلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة.

وتتولى الشبكة الموحدة ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة نقلة كبيرة  وانجازا لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات

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