حياة كريمة: نعمل تحت مظلة التحالف الوطنى لتجهيز قوافل الإغاثة لغزة

قالت د. مروة فخري، المدير التنفيذي لـ“حياة كريمة”، إن مؤسسة حياة كريمة تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يتم تجهيز سيارات الاغاثة حسب الاحتياج الشعبي الفلسطيني.

العمل الأهلي الخدمي

أضافت مروة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “DMC” أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على قدم وساق الآن للتعبير عن رؤيتها تجاه الأحداث الدامية التي تحدث في فلسطين، ولهذا تم إطلاق مبادرة “من إنسان لإنسان” لدعوة المدارس بتقضية يوم في المبادرة لتنشئة الجيل الصاعد على المشاركة في العمل الخيري التنموي.

“من إنسان لإنسان”

وأضافت أن مبادرة “من إنسان لإنسان" هدفها تغذية الأطفال وتوعيتهم بالمدارس بكافة المعلومات الخاصة بالحق الفلسطيني في العيش بوطنهم سالمين.