الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي "الحمودي" بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافق المحافظ خلال إطلاق إشارة البدء، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، واحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، وحافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمالي محافظة قنا.

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن محطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودي في شمالي محافظة قنا مقامة علي مساحة ٥٥٠ مترًا، بقدرة ٧٠ لتر / ثانية، وتتكون من محطة الرفع التي تضم ٣ طلمبات، وشبكة انحدار بطول ١١٣٧٠ مترًا، وخط طرد لصرف مياه المحطة إلى محطة رفع فاو قبلي بطول ٦٧٠ مترًا وقطر ٣١٥ مم في شمالي محافظة قنا.

وأضاف أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها بشتي انحاء محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد كم كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة، ويأتي علي رأس تلك المشروعات، مشروعات الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى في جميع انحاء مدن ومراكز محاففظة قنا المختلفة وذلك بعد عقود من عدم توافر الخدمة بها.

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