الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات برنامج "ديوانى كفء" للمناصب التنفيذية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يتابع  فعاليات برنامج "ديواني كفء" للمناصب التنفيذية بديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، وقد رافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة 

الفعاليات 

تأتى فعاليات برنامج "ديواني كفء" في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة جنوب سيناء، لتدريب ٢٧ موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة لمدة ٢٠ يوما تدريبيا في الفترة من اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023 وحتى الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وذلك بمركز تمكين المرأة بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء، حيث تم تصميم البرنامج خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام المحافظة، من أجل تطوير جانبي المعرفة والمهارات العملية لديهم ومن ثم النهوض بمستوى مقدمي الخدمة للمواطنين. 


وأثنى المحافظ، على البرنامج ودورة الهادف في رفع مستوى الموظف الذى ينعكس بدورة على الخدمة المقدمة للمواطن، كما أشاد بالالتزام من قبل المتدربين والجهد البارز للمدربين، كما وعد بتكريمهم على جهدهم الكبير.

الجدير بالذكر أن المادة العلمية التي يتم تقديمها خلال فترة البرنامج تتنوع ما بين محاضرات وورش عمل ودراسات حالة عملية، لتشمل محاور التميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات والبيانات الضخمة، والمرونة الاستراتيجية، ومهارات التنظيم وبناء فرق العمل، والتسويق، وإدارة الأزمات، والمراسم والبروتوكولات ومهارات التحدث أمام الجمهور، والتحديات الاقتصادية، والمشروعات القومية.

​مصر​ سيناء جنوب سيناء ديواني كفء برنامج

مواد متعلقة

"فودة" يُتابع جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء

محافظ السويس يشهد بيانًا عن مواجهة عناصر إرهابية لشركة أنابيب البترول

"صحة السويس": رفعنا درجة الاستعداد لاستقبال مصابى غزة

إعادة فتح ميناء نويبع وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

من السويس لفلسطين.. رسالة فدائية عاصرت "حصار 101 يوم" لسيدات غزة (فيديو)

تداول 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال سبتمبر

تداول 13 ألف طن بضائع و730 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

سفير الكويت بالقاهرة: أرسلنا 4 طائرات محملة بـ 100 طن مساعدات لغزة

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. أول رد من "التموين" على قرار مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

بتوجيه رئاسي.. الحكومة توافق على إلحاق طفل بالسادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين