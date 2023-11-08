الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء: أحداث غزة اختبار صعب ويجب الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أثنى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على حسن تقدير القيادة السياسية للموقف الدولي الراهن، موضحًا أننا كدولة وشعب في اختبار صعب، نظرًا للمخططات الدولية المتعددة للنيل من حريه الوطن. 

الوقوف خلف القيادة السياسية 

 

وأكد محافظ جنوب سيناء، على وقوف كافة المصريين بجانب أشقائهم من أهالي غزة، وأنه لا بد من الوقوف صفًا واحدًا ويدًا واحدة خلف قيادتنا السياسية الحكيمة من أجل عبور هذه الأزمة الكبرى، ولا بد أن يأتي هذا الأمر موازيًا مع استمرار كافة المشروعات الجارية من أجل استمرار عجلة الإنتاج وعدم توقفها. 


جاء ذلك من خلال جلسة المتابعة الدورية برئاسة المحافظ، والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندرانى، سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات. 


كما أكد المحافظ على أهمية قيام كافة المسئولين بكافة المدن بتنظيم حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالوضع الراهن ودورنا كمواطنين تجاهه، كما أكد على دور المرأة والشباب والأهالي وعواقل البدو والدفاع الشعبي في تلك الحملات. 


وشدد المحافظ، على استمرار المحافظة في الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توافر نحو 8000 بون لمواد غذائية قيمة البون 250 جنيهًا سيتم توزيعها على المستحقين خلال الفترة القليلة القادمة، مع استمرار حملات ضرب الأسعار والحملات التموينية من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين. 


كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، ومنها رفع كفاءة طريق دهب/ شرم الشيخ وطريق دهب/ نويبع وسرعة إصلاح المناطق المتضررة جراء السيول الأخيرة وكذا دراسة عرض إنشاء عدد من الميادين الجديدة بشرم الشيخ، وعرض موقف إنشاء مسجد وكنيسة بمنطقه نبق، وتفعيل خدمة التاكسي الذكي بشرم الشيخ وتشغيلها في أفضل صورة، ومشروع إنشاء ملعب خماسي بقرية رأس النقب وتجهيزه للافتتاح خلال أسبوعين، ومتابعة موقف إصلاح تلفيات حادث طابا الأخير، وعرض موقف المدارس بالوديان والتجمعات.

مصر سيناء جنوب سيناء غزة فلسطين

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