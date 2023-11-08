"القاهرة الإخبارية": وصول 39 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطينى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن وصول 39 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني وإجمالي الشاحنات التي وصلت حتى الآن 81 شاحنة.

وقال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن من يتحكم في أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة هو الجانب الآخر ومن يتحكم في أعداد المصابين الذين يصلون إلى معبر رفح هو أيضًا الجانب الآخر.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أنه منذ يوم أمس دخل ما يرقب من 60 حالة إلى مستشفى العريش ولم تدخل أي حالة أخرى على مدار اليوم.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن مستشفيات شمال سيناء هي المرحلة الأولى التي يتم فيها استقبال الجرحى والمصابين بها القادمين من قطاع غزة، كما أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، مشيرًا إلى أن من بين تلك المستشفيات مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش وأيضًا مستشفى بئر العبد.