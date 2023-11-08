الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العاهل الأردنى: الحلول العسكرية لن تنجح فى إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، أكد أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يجب التوصل لحل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن العاهل الأردني أشار إلى أنه يجب تكثيف العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة وبذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن القطاع، إضافة إلى استمرار العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون توقف.

القاهرة الإخبارية العاهل الاردني الحلول العسكرية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى قطاع غزة

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