الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ادعاءات إسرائيلية بتدمير 130 نفقًا تابعًا لـ حماس فى غزة

غزة
غزة

زعمت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها دمرت 130 نفقا لحركة حماس في قطاع غزة منذ أن بدأت عمليتها البرية.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، مجموعة مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت أدلة على الدمار الذي لحق بالأنفاق، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. 

وتشمل أنشطة جنود الهندسة ضمن الفرق القتالية المقاتلة في غزة، تدمير أسلحة وتحديد مواقع الأنفاق وكشفها وتفجيرها، مشيرة إلى أنه مع توسيع العملية البرية في قطاع غزة، يعمل المقاتلون على إحباط البنية التحتية  لحماس.

وفي إطار عمليات القوات البرية في قطاع غزة، تجري جهود لكشف وتدمير أنفاق منظمة حماس، ومنذ بداية القتال تم تدمير 130 نفقًا.

وقال هاجاري إن التوصيلات بإمدادات المياه والأكسجين تشير إلى أن حماس استعدت للبقاء في الأنفاق لفترات طويلة من الزمن.

وحسب الصحيفة، فقد بدأت إسرائيل حملتها في غزة بعد مذبحة 7 أكتوبر التي شنتها حماس في إسرائيل، والتي قُتل فيها أكثر من 1400 إسرائيلي، وتم احتجاز ما لا يقل عن 240 شخصًا محتجز.

 

إصدار مذكرة للسفير الإسرائيلى 

txt

إكسترا نيوز: أغلب جرحى غزة بترت أطرافهم نتيجة الحروق


في سياق متصل، قال زين دانجور المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا لرويترز، إن جنوب إفريقيا بصدد إصدار "مذكرة" للسفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكين مضيفا "نأمل أن يتم طلب المبادرة بحلول اليوم. 

وقال دانجور لوكالة الأنباء في رسالة نصية: "لست متأكدا متى سيأتي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

الجارديان بريطانيا إسرائيل غزة عملياتها البرية قطاع غزة

الأكثر قراءة

حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب مصر والتعاقد مع اتحاد جدة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

درية شرف الدين: قناة "كايرو نيوز" ستصبح صوت مصر للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار