ادعاءات إسرائيلية بتدمير 130 نفقًا تابعًا لـ حماس فى غزة

زعمت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها دمرت 130 نفقا لحركة حماس في قطاع غزة منذ أن بدأت عمليتها البرية.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، مجموعة مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت أدلة على الدمار الذي لحق بالأنفاق، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وتشمل أنشطة جنود الهندسة ضمن الفرق القتالية المقاتلة في غزة، تدمير أسلحة وتحديد مواقع الأنفاق وكشفها وتفجيرها، مشيرة إلى أنه مع توسيع العملية البرية في قطاع غزة، يعمل المقاتلون على إحباط البنية التحتية لحماس.

وفي إطار عمليات القوات البرية في قطاع غزة، تجري جهود لكشف وتدمير أنفاق منظمة حماس، ومنذ بداية القتال تم تدمير 130 نفقًا.

وقال هاجاري إن التوصيلات بإمدادات المياه والأكسجين تشير إلى أن حماس استعدت للبقاء في الأنفاق لفترات طويلة من الزمن.

وحسب الصحيفة، فقد بدأت إسرائيل حملتها في غزة بعد مذبحة 7 أكتوبر التي شنتها حماس في إسرائيل، والتي قُتل فيها أكثر من 1400 إسرائيلي، وتم احتجاز ما لا يقل عن 240 شخصًا محتجز.

إصدار مذكرة للسفير الإسرائيلى



في سياق متصل، قال زين دانجور المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا لرويترز، إن جنوب إفريقيا بصدد إصدار "مذكرة" للسفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكين مضيفا "نأمل أن يتم طلب المبادرة بحلول اليوم.

وقال دانجور لوكالة الأنباء في رسالة نصية: "لست متأكدا متى سيأتي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.