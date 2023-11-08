إكسترا نيوز: أغلب جرحى غزة بترت أطرافهم نتيجة الحروق

قال عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" إن هناك عدد كبير من الجرحى منتظر دخولهم عبر معبر رفح اليوم، لافتًا إلى تمركز سيارات الإسعاف بالمعبر الحدودي لنقلهم إلى المستشفيات.

أضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح لقناة "إكسترا نيوز":"أنه يتزامن مع وصول المصابين والجرحى وصول عدد كبير من الرعايا الأجانب"، مؤكدًا أنه لم يتم التأكد من العدد الإجمالي للمصابين أو للرعايا الأجانب.

وتابع "أحد الأطباء المعالجين لحالات الإصابة أكدوا أن أغلب الحالات الوافدة من غزة هي حالات عاجلة تستدعي إلى جراحة لبتر أحد الأعضاء، مؤكدًا حالة التسابق بين الجراحين المصريين للتعامل مع تلك الحالات".

واصل مراسل إكسترا نيوز:"أغلب حالات الإصابات بترت أعضاءها نتيجة إما حروق من الدرجة المرتفعة أو كسور حادة، وهناك حالات خاصة بين الأطفال وصلت فيها الشظايا إلى الدماغ أو أعضاء أخرى قد تصيبهم بتوقف الحركة"، مشددًا على أن تلك المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الأطباء المصريين لتخفيف حدة الإصابات بين أهل غزة.