القسم الثاني (ب): فوز المنصورة وبني عبيد والقزازين في المجموعة الثالثة (1)

تقاسم فريقا المنصورة وبايونيرز قمة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" ولكل منهما 8 نقاط بعد انتهاء المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع الرابع .

حقق فريق بني عبيد فوزا غاليا وهزم كفر الشيخ بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الحلواني ليرتفع رصيد بني عبيد إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند خمس نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم بني عبيد بهدف سجله علاء متولي في الدقيقة 35 وفي الشوط الثاني سجل علاء المتولي الهدف الثاني لبني عبيد في الدقيقة 55 .

المنصورة يهزم مركز شباب تلا

وفاز المنصورة على مركز شباب تلا بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد خالد عبد الفتاح ليرتفع رصيد المنصورة إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند ثلاث نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم المنصورة بهدف سجله حسني زكي من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني سجل أحمد الروسي الهدف الثاني للنصورة .

وفاز بايونيرزعلى الصيد بالمحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم عمرو يوسف ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد الصيد بالمحلة عند أربع نقاط .

كفر الزيات يتخطى عقبة نبروه

وفاز مالية كفر الزيات على نبروه بهدفين نظيفين نبروه ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى خمس نقاط ويتوقف ر صيد نبروه عند أربع نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم مالية كفر الزيات بهدف سجله عبد الرويني وفي الشوط الثاني سجل أحمد عبد العال الهدف الثاني لمالية كفر الزيات من ركلة جزاء.

وفاز مركز شباب القزازين على بلقاس بهدف سجله هاني رشدي.

في المباراة التي أدارها الحكم رزق بهنس ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد بلقاس عند ثلاث نقاط .