الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فعاليات وندوات بمدارس القوصية لمواجهة القضايا السكانية بأسيوط

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظَّمت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة؛ ندوة بعنوان "التوعية التثقيفية الصحية ونبذ العنف" لطلاب وتلاميذ مدرسة فوزي ابوسيف الابتدائي بنين، وحضر الندوة ٤٥ طالبًا بالمرحلة الابتدائية.

وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعي بتلك القضية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك لتنمية الشباب والنشء وتحقيقًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الأسرة المصرية.

حيث تناولت الندوة تثقيف صحي وذلك بتعليم المحافظة علي الصحة والوقاية والعلاج حيث يبدأ الإرشاد الصحي من التربية المنزلية من خلال المدرسة وفي الحياة للمحافظة على أن يعيش المنزلية من خلال الأبوين وفي المدرسة، ونصائح للحفاظ على الصحة من بينها (الحصول علي اللقاحات، والغسل الجيد المتكرر لليد، وممارسة الرياضة،.. وغيرها) فضلًا عن نبذ العنف ونشر ثقافة الالتقاء والتواصل والتسامح بين الطلاب والمعلمين والأنشطة الثقافية والرياضية واكتشاف المواهب في النظام التعليمي وكيفية التعامل معه بالإضافة إلى التطرق إلى قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوي المعيشي للفرد والمجتمع.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويسهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كل جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل مشيرًا إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم وأعمارهم لتوعية الشباب والنشء وتنمية الأسرة المصرية بكافة الطرق الممكنة.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط البرامج والمبادرات والفعاليات مواجهة الزيادة السكانية الاستراتيجية القومية للسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطط التنمية المستدامة

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