الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة بـ"حقوق أسيوط" حول "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الحقوق، بجامعة أسيوط، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر؛ ندوة تعريفية، ضمن سلسلة الندوات التوعوية، التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، لطلاب جامعة أسيوط.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف، الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة هبة الله جمال راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ إيهاب عبد الحميد مصطفى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر بأسيوط، والأستاذ حسام الدين مصطفى مدير العلاقات العامة بالكلية، وحشد كبير من طلاب الكلية.

تشجيع الطلاب على الدخول في مجال العمل الحر

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الندوة تستهدف؛ تشجيع الطلاب على الدخول في مجال العمل الحر، وتحفيزهم على الابتكار، وريادة الأعمال، وتأهيلهم؛ لإقامة، وإدارة المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وهو ما يأتي موائمًا لمساعي الدولة المصرية؛ من أجل تمكين الشباب؛ للمنافسة في سوق العمل، والتخلي عن الأفكار النمطية، والبحث عن أفكار جديدة، تواكب التطورات العالمية.

وأشاد الحضور، خلال فعاليات الندوة، بتعاون جهاز تنمية المشروعات، في توفير كافة سبل الدعم، والمساندة لمشروعات الشباب المبدع، والمبتكر، والمساهمة في فتح المجال أمامهم؛ لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية، تحقق وتلبي احتياجات المواطنين، داعين كافة الطلاب إلى الإفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها الجهاز.

ومن جهته؛، أفاد إيهاب عبد الحميد، أن جهاز تنمية المشروعات؛ يوفر الكثير من الخدمات؛ لتدريب، وتأهيل الشباب لسوق العمل، والمساعدة في مواكبة التطورات المتلاحقة؛ في تقنيات الإنتاج، والتسويق، فضلًا عن مساعدة المشروعات التنموية المختلفة، على الحفاظ على المهن التراثية، والتعريف بالمعارض المحلية، والدولية، مشيرًا إلى جهود الدولة في توفير المبادرات، لأبنائها الطلاب؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مجال العمل الحر

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة لمدارس الفتح وحي شرق

أسيوط تنظم جلسة تشاور بمركز الغنايم لمناقشة احتياجات المواطنين

رئيس جامعة أسيوط يفتتح فعاليات المنتدى البيئي الثاني "COP28-ASSUIT"

محافظ أسيوط: تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة وترشيد الإنفاق

محافظ أسيوط يبحث جهود ضبط الأسواق وفتح منافذ جديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

فريق جامعة أسيوط ASME assuit يتنافس عالميًا في مسابقة تحدي الروبوتات

محافظ أسيوط ومسئولي دار الهندسة يبحثان تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

محافظ أسيوط ومدير مركز رصد المشكلات يبحثان التعاون لمواجهة ظاهرة حرق المخلفات

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها