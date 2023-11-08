الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"باعولنا الهوا".. كيف سقط التوأم في فخ سمسار الهرم؟

ضبط وإحضار للمتهمين
ضبط وإحضار للمتهمين

سقطت التوأم “ منى" و"أسماء” عادل صابر في فخ نصاب محترف  يدعى “عبد المحسن ا م” ونجلته، وسمسار شارع الهرم  الشهير بـ "على الصعيدى“.

التوأم المجني عليهما كانا يحلمان بالحصول على شقة تجمعهن بأطفالهن بعد طلاقهما من أزواجهما لظروف مختلفة خارجة عن إرادتهما، ويستطيعوا تلبيه احتياجات أطفالهن بكل سهولة ويسر.

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اعترافات المتهم بالشروع فى قتل سمسار نصب عليه فى 300 ألف جنيه بالقطامية

“منى” تعمل منذ سنوات ليل نهار لتجمع مبلغ مالى لشراء شقة سكنية تجمعها بأطفالها بعد انفصالها عن زوجها الغير قادر على توفير سكن لأبنائه، لتتمكن هي وشقيقتها من جمع 400 ألف جنيه بعد حصول كل منهما على قرض.

التوأم استعان بسمسار عقارات يدعى “على الصعيدى”، والذي أوهمهما بقدرته على شراء شقتين سكنيتين ببولاق الدكرور.

السمسار عرفهما على “عبدالمحسن ا” مدعيًا أنه مالك للشقتين واصطحبهما لمعاينة العقار ونجح في إجبارهما على سرعة دفع المبلغ.

الشقيقتان توجها بعدها بأيام لاستلام الشقتين ليفاجئما المالك الأصلى للشقق والذى اتهم “عبدالمحسن” ومن معه بالنصب والاحتيال واصطحبهما في اليوم التالى للمحكمة ليؤكد لهن  بأن الشقق ملكه وان عبدالمحسن ماهو الا نصاب محترف.

على الفور توجها لقسم شرطة عين شمس  محل إقامة المتهم ونجلته والذى قاما بدوره بضبط وإحضار للمتهمين  واكتشفا بأن المتهم الرئيسي صدر ضده العديد من الأحكام والتي متهم فيها بالنصب والإحتيال وها هما الآن فى انتظار ترحيل المتهم لنيابة بولاق للتحقيق معه فى قضيتهن على املا بأن يتحصلا على أموالهن من هذا المتهم ومعاونيه.

نصب واحتيال بولاق الدكرور نيابة متهمين - عين شمس

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