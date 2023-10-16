الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بالشروع فى قتل سمسار نصب عليه فى 300 ألف جنيه بالقطامية

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، إحالة المتهم بالشروع في قتل سمسار قام بالنصب عليه فى  سعر شقة بمبلغ 300 ألف جنيه بأوراق وعقود مزورة بالقطامية، لمحكمة الجنايات.

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وذكر قرار الإحالة أن المتهم هو "طارق.ح" موظف أقر بارتكابه جريمة التعدى على سمسار بسلاح أبيض لأنه نصب عليه فى شراء شقة بسعر 300 ألف جنيه بأوراق وعقود مزورة، كما أقر بأنه وضع كل ما يمتلكه لشراء هذه الشقة، وبعد كتابة العقود واستلام المجنى عليه للأموال، اكتشف بوجود مالك أصلى للعقار وادعى نصب واحتيال السمسار وبالتالي لم يتمكن من استلام الشقة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من إحدى المستشفيات تفيد بوصول سمسار مصاب بطعن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين قيام المجنى عليه بالنصب عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

القاهرة الجديدة محكمة الجنايات المتهم سلاح أبيض المستشفيات سمسار

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