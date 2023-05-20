التحقيق مع متهمين بالنصب على المواطنين وسرقة أرصدتهم بالبنوك

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك والاتصال بالمواطنين والاستيلاء على بياناتهم الشخصية بزعم تحديثها، وسرقة أرصدتهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الامنية، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو البريد أو مندوبي إحدى الوزارات وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي ، وأمكن ضبط شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزتهما هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه"، وأمكن الاستدلال على 9 من المجنى عليهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع.