مزارع الوادي الجديد تبدأ في زراعة العروة الشتوية لمحصول البطاطس

على أعتاب دخول فصل الشتاء، تبدأ مزارع الوادي الجديد في زراعة العروة الشتوية من محصول البطاطس بالأراضي الرملية والتي تصلح للزراعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير هذا المحصول الهام بالأسواق بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

محصول مهم

وأكد بذلك المهندس إبراهيم وجيه، أحد مهندسي إحدي الشركات الزراعية الكبرى بمنطقة شرق العوينات، أن كافة الشركات الزراعية بدأت في تمهيد الأراضي الزراعية الخالية والمتاحة للزراعة للبدء في زراعتها بمحصول البطاطس وهو إحدى المحاصيل الإستراتيجية الهامة في مصر والذي تعتمد عليه بعض الأسر المصرية في تواجده بصفة دائمة على الموائد اليومية، وذات أهمية كبيرة في التغذية البشرية بقدر أهمية القمح والأرز على الأقل. هي مصدر الغذاء الرئيسي للعديد من الدول في أوروبا وأمريكا مع نسبة عالية من الكربوهيدرات.

وأضاف وجيه، أن محصول البطاطس يعتبر هو أحد المحاصيل المهمة من الناحية الغذائية حيث يشغل الترتيب الرابع بعد القمح والذرة والأرز والترتيب الأول في إنتاج الطاقة والثاني في إنتاج البروتينات بعد فول الصويا. ومتوسط استهلاك الفرد في مصر من البطاطس هو 33 كيلوجرام سنويًا

وأوضح وجيه، أن البداية في زراعة محصول البطاطس هو شراء بذور بطاطس جيدة خالية من الإصابة ومحصنه، وبذور البطاطس هي في الواقع بطاطس عادية تماما مثل تلك التي نأكلها، ولكن يتم اختيارها لخصائص مرغوبة. كما يتم فحصها أو تعقيمها ضد أمراض مختلفة، بعد الشراء يبدأ عمليات حرث الأرض وإزالة الصخور هو إجراء ضروري قبل زرع بذور البطاطس. وتزرع البطاطس في “قمم صغيرة “. نحفر أولا خندق على عمق 4-6 بوصة (10-15سم ).

ويوضع قطع البطاطس داخل الخندق او الحفرة على مسافة لا تقل عن 25 سم ويتم ردمها بالتربة وتسويتها جيدا وريها

بالمياه على فترات ومتابعتها وإزالة الحشائش الملاصقه لعرش البطاطس بعد ظهورة.

وقال وجيه، إنه لا يمكن حصا البطاطس إلا بعد مرور حوالي شهرين على الأقل، حيث أن زراعة البطاطس تحتاج إلى فترة تتراوح بين 90 إلى 120 يومًا للنضج، وهذه المدة تختلف حسب نوع الثمار ووقت الزراعة ونوع التربة والتسميد، وبعدها يتم الحصاد على الفور.

زراعة الوادي الجديد تقوم بزراعة محصول البطاطس للدفع بعجلة الإنتاج

وفي نفس السياق، أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن إدارة البساتين تحت قيادة المهندس محمد حسين هلالي مدير إدارة البساتين قامت باستصلاح وتجهيز الأرض التابعة لمديرية الزراعة تمهيدًا لزراعتها بمحصول البطاطس، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بالوادي الجديد لتوفير التقاوي ونشر زراعة الأنسجة.

حيث بدأت المديرية في تجهيز الأرض الخاصة بها للدفع بعجلة الإنتاج نحو التنمية بالقطاع الزراعي وزراعة المحاصيل الإستراتيجية والهامة للإعتماد على الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.