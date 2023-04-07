بدء حصاد البطاطس بشرق العوينات والفرافرة في الوادي الجديد (صور)

شهدت مزارع شرق العوينات والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بدء حصاد محصول البطاطس على مساحة 180 ألف فدان، حيث يحتل محصول البطاطس مركزاً هاماً بين المحاصيل الرئيسية في مصر ويمثل الغذاء الرئيسي لجميع فئات المجتمع لكونها بديلا هاما للحبوب التي ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فأدى ذلك الى الاهتمام بهذا المحصول وتنمية إنتاجه لتخفيف حدة مشاكل الغذاء.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه أغلب المستثمرين والشركات بمنطقة شرق العوينات ومزارع أبو منقار بالفرافرة بدأت بالفعل حصاد محصول البطاطس على مساحات شاسعة تتخطي 180 ألف فدان من أجل سد احتياجات السوق المحلى وأسواق التصدير وتعاقدات مصانع المنتجات الغذائية على مستوى الجمهورية والدول التى تستورد المحصول من مصر.

وأضاف المرسي أن الوادي الجديد من أهم المصادر التي تورد البطاطس عالية الجودة وفئة التصدير والتصنيع حيث افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد موسم جنى محصول البطاطس بأحد مشروعات الاستثمار الزراعي بالفرافرة، والمقام على مساحة 20 ألف فدان ويضم 700 عامل دائم وموسمي، حيث تشتهر شرق العوينات والفرافرة بزراعة محاصيل القمح والذرة والشعير والفول السوداني والبطاطس.





وأوضح المرسي أنه جاري الانتهاء من اكبر ثلاجات تبريد وحفظ محصول البطاطس في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات لتخدم المشروع للاحتفاظ بمحصول البطاطس طوال العام، كما جاري الانتهاء من مصنع البطاطس سيعمل بطاقة إنتاجية 10 أطنان في الساعة بطاقة تخزينية هي الأكبر في مصر بإجمالي 134 ألف طن تبريد وتجميد بتكنولوجيا أمريكية وأوروبية وبالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

ويعتبر محصول البطاطس بمحافظة الوادي الجديد من أفضل المحاصيل المنزرعة بالمناطق الصحراوية، وتحتل البطاطس مركزاً هاما بين المحاصيل الغذائية فى كثير من دول العالم كما أنها من ناحية القيمة الغذائية تعتبر البديل الأول لمحاصيل الحبوب فى حل مشكلة الغذاء . وفى مصر يعتبر محصول البطاطس من محاصيل الخضر الرئيسية حيث يزرع منه سنويا حوالى 200 ألف فدان تعطى إنتاجية كلية تقدر بحوالى ٢ مليون طن موزعة على العروات الثلاث الصيفية والنيلية والمحيرة.