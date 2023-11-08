الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال رصف شارع "فوزي معاذ"

أعمال رصف شارع فوزي
أعمال رصف شارع فوزي معاذ بسموحة

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال رصف شارع فوزي معاذ وذلك في إطار تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة أميرة صلاح معاون محافظ الإسكندرية.


وشدد اللواء محمد الشريف،  على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع فوزي معاذ، موضحًا أن تنفيذ أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله تتم بالتوازي مع تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في مختلف المواقع، وذلك لتسهيل الحركة المرورية ورفع العبء عن المواطنين.


وأضاف الشريف، أنه من المقرر عقب الانتهاء من مشروع الاستراتيجية بمنطقة سموحة، سيتم القضاء بشكل كبير على أي تراكمات لمياه الأمطار.


تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

ويتضمن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار 9 مراحل تخدم  150 نقطة ساخنة لتجمع مياه الأمطار بالإسكندرية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مناطق (الشاطبى- كليوبترا – لوران)، وجاري العمل الآن في المرحلة الثانية بمناطق (ميدان  فيكتور عمانويل - شارع  النقل  والهندسة  - محمد نجيب سيدي بشر) وتم مراعاة التنسيق مع جميع المرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات  قبل بدء أعمال الرصف لمراعاة خطوط الانحدار.


وكان محافظ الإسكندرية أوضح في تصريحات سابقة لـ"الدستو" أن هذا العام يتم لعمل في 3 مشروعات ضخمة بتكلفة تتخطى المليار و200 مليون جنيه، وتهدف إلى فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي للاستفادة منها، منهم مشروعين بمنطقة سموحة، بميدان فيكتور عامنويل وشارع النقل والهندسة، يتلخص المشروعين في تجميع مياه الأمطار من مناطق سموحة كلها في بئر واحد في وسط ميدان فيكتور عامنويل وهو بئر ضخم بعمق 24 متر تقريبًا، تجمع به مياه الأمطار من مناطق سموحة كاملة لتنقل بعد ذلك إلى البحيرة ومنها إلى الدلتا الجديدة، أما المشروع الثالث بمنطقة محمد نجيب وهو مشروع ممتد الأطراف ليصل إلى شارع خالد بن الوليد.

محافظة الاسكندرية الإستراتيجية المتكاملة مياه الأمطار أعمال الرصف حى شرق الإسكندرية

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