الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين لتعزيز التعاون المشترك

قنصل الصين ومحافظة
قنصل الصين ومحافظة الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، يانج يي، قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية، وجين هوى القنصل الثاني للصين، برفقتهم وفد رفيع المستوى من مقاطعة شاندونج الصينية، وذلك للتأكيد على الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالوفد بمدينة الإسكندرية، العاصمة الاقتصادية والصناعية لمصر، عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن مصر تربطها بالصين علاقات طيبة وقوية وقديمة، وثمن التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.

‎ومن جانبه؛ أعرب قنصل عام الصين عن سعادته بوجوده في الإسكندرية وزيارته للمزارات الرئيسية بها، والتي تؤكد عراقة هذه المدينة، وعبر عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل، مؤكدًا أهمية التعاون بين مقاطعة شاندونج ومدينة الإسكندرية خاصة أن ميناء شاندونج هو خامس أكبر ميناء في العالم.

كان قد التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأسبوع الماضي، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والوفد المرافق له من السائحين الفرنسيين، على هامش زيارتهم إلى الإسكندرية في إطار تبادل الخبرات في المجالين السياحي والثقافي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وضم الوفد: دينى زرفيداكى وقرينته_ والذي يُعد من أهم المؤلفين الفرنسيين وله العديد من الأعمال أهدى منها الكثير لمكتبة الإسكندرية؛ اعتزازًا منه بتاريخ هذا الصرح الثقافي العريق.

وخلال اللقاء؛ رحب الشريف بالوفد الفرنسي على أرض الإسكندرية، موضحًا أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات التاريخية الأثرية والسياحية التي تجعلها دُرة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير كامل الرعاية للوفود السياحية على أرضها.

هذا وأكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

ومن جانبهم، وجه الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وأبدوا إعجابهم بالمعالم السياحية التي زاروها على أرض الإسكندرية، حيث تم إعداد برنامج سياحي للوفد الفرنسى يشمل زيارة المتحف اليونانى الرومانى ومتحف المجوهرات الملكية ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى ومتحف الأحياء المائية والمسرح اليونانى الرومانى وحدائق المنتزه.

قنصل الصين ومحافظة الإسكندرية
قنصل الصين ومحافظة الإسكندرية
قنصل الصين ومحافظة الإسكندرية
قنصل الصين ومحافظة الإسكندرية
قنصل الصين ومحافظة الإسكندرية
قنصل الصين ومحافظة الإسكندرية
محافظ الإسكندرية قنصل عام دولة الصين مقاطعة شاندونج الصينية مدينة الإسكندرية العلاقات الثنائية

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