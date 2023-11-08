محافظ القاهرة يكرم 61 طالبا من المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 61 طالبا وطالبة من المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة (ابتدائي، وإعدادى، وثانوى، عام، وأزهرى، وصناعى، وجامعات) من أبناء دور الرعاية الاجتماعية في الحفل الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة.



وأكد محافظ القاهرة خلال الحفل، حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم لكل أبنائنا بدور الرعاية.



وطالب محافظ القاهرة كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بالاستمرار فى بذل الجهد لتوفير فرص الحياة الأفضل لأبنائنا المتفوقين وتقديم كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات فى سبيل تحقيق كافة طموحاتهم، مؤكدا سعادته لوجود هذه النماذج التي ضربت أروع الأمثلة لتحدى الظروف والوصول لهذا التفوق الذى يستحق التكريم.



محافظ القاهرة يثمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي

كما ثمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي وكافة العاملين بدور الرعاية والقائمين على الجمعيات الأهلية لما يبذلوه من جهد لتوفير المناخ لإعداد جيل صالح من أبناءنا قادر على خدمة وطنهم، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية هى الداعم والشريك الرئيسى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ الخطط التنموية لتوفير حياة أفضل للمواطنين.



شهد الحفل حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن بالقاهرة، وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة، ومسئولى التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية.

محافظ القاهرة خلال تكريمه للطلبه المتفوقين

محافظ القاهرة خلال تكريمه للطلبه المتفوقين

محافظ القاهرة خلال تكريمه للطلبه المتفوقين

محافظ القاهرة خلال تكريمه للطلبه المتفوقين

محافظ القاهرة خلال تكريمه للطلبه المتفوقين