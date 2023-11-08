السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة عامل تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة كل من " م.ح.ال" و" ف.م.ا" و" م.م.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة،وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالسرقة بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.

سرقة بالإكراه

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 16925 لسنة 2023 جنايات العامرية أول، أن المجني عليه " م.م.م" عامل استوقف سيارة سوزوكي بطريق الإسكندرية الصحراوى عقب عودته لمنزله،قيادة المتهم الأول " م.ح.ال"، وخلال سيره فؤجي بالمتهم الثاني " ف.م.ا"، الجالس بجوار السائق وكذلك المتهم الثالث " م.م.م" الجالس بجواره يشهران في وجه سلاحين أبيض مهددين إياه باستعمالهما، وتمكنوا تحت تهديد السلاح من سرقة هاتفه المحمول،ثم انزلوه من السيارة وفروا هاربين، وتولت النيابة التحقيقات، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع خضار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالسرقة بالاكراه.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 7982 لسنة 2023 جنايات، إلى أنه حال استقلال المجني عليها "ن.م.إ" ربة منزل دراجة بخارية توكتوك عند عودتها لمسكنها قام المتهم " خ.ح.م" بائع خضروات، بإشهار سلاح أبيض مطوة مما بث الرعب في نفسها واستطاع سرقة مبلغ مالي منها وفر هاربا.

تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم.