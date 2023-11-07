السجن المؤبد غيابيًا لـ 6 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ح.م.ح" و"ا.م.ال" و"أ.ر.أ" و"ج.ع.و" و"م.م.م" و"م.س.س" بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند لكل منهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالسرقة بالإكراه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبدالسلام حسن والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

بلاغ بسرقة شخص بالإكراه



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1016 لسنة 2023 جنايات العامرية ثان، بقيام المتهمين بسرقة المجنى عليهم تحت تهديد السلاح.



المتهمون قاموا بسرقة مندوب مبيعات



كشفت التحقيقات قيام المتهمين من الأول حتى الخامس "ح.م.ح" عاطل و"ا.م.ال" عاطل و"أ.ر.أ" سائق و"ج.ع.و" عاطل و"م.م.م" عاطل، وذلك بتحريض من المتهمة السادسة "م.س.س" ربة منزل، بأن اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليهم "ع.م.ع" مندوب مبيعات، وشقيقه "ش.م.ع" مندوب مبيعات، إلى محل الواقعة، على إثر تعامل تجارى سابق مع شخص مجهول، اتفقا مع المجنى عليهما على شراء بضائع منهما بمبلغ 89 ألف جنيه، وبوصول المجنى عليهما، استوقفهما المتهمون حال استقلالهم سيارة قيادة المتهم الثالث، موهمين إياهم بأنهم من مأمورى الضبط القضائى، ثم قاموا بسرقة المبلغ المالي، إلا أنهم افتضح أمرهم حال محاولتهم الهرب، وتشبت المجنى عليه الأول بالسيارة، وتمكن من الدولوف داخلها إلا أنهم تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، فأحدوثوا به إصابات ثم قاموا بالقائه خارج السيارة ولاذوا بالفرار، واستغاث المجنى عليهم بالأهالى لمساعدتهم، وتمكنوا من ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث ولاذا الرابع والخامس بالفرار وبحوزتهما المبلغ المالى، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم عامل بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب إليه عن التهم الأولي والثالثة والرابعة، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، عما نسب إليه عن التهمة الثانية ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالسرقة وإحراز مخدر بقصد التعاطي والتعدي علي المجني عليه وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالعاطى مسعود شعلة، والمستشار أمير عدلي أمير، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 12544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بضبط المتهم حال سرقته المجني عليه، وبحوزته سلاح أبيض، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه حال سير المجني عليه "ع.إ.ع" سائق بالطريق العام، استوقفه المتهم "م.ا.م" عامل، محاولا انتزاع مبلغ مالي منه، فقام بمنعه فأشهر المتهم سلاح أبيض مطوة وأمسك بعصا خشبية تصادف تواجدها أرضا واستخدمها في التعدي عليه،فأحدث إصابته في الكتف والظهر محاولا سرقة المبلغ المالي فاستعان المجني عليه بالاهالي، وتمكنوا من ضبطه، وحال مرور قوة أمنية من القسم، أبصرت المتهمين متحفظين علي المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض وحافظة تبغ تحوي علي قطعتين لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وإحراز السلاح الأبيض بقصد استخدامه في وقائع السرقة بالإكراه، والمخدر المضبوط للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.