سقوط عصابة سرقة بالإكراه في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقة بالإكراه في مركز المنزلة.



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، بقيام شخصين لهما معلومات جنائية بارتكاب وقائع سرقة بالإكراه للدراجات البخارية والتكاتك.



وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهمين، وهما إبراهيم ا، 29 عاما، وشهرته "ابن شفيقة"، عبد الرحمن. ع، 27 سنة، وشهرته "عبوده".



وعثر بحوزة المتهمين فرشين حشيش، ولفه بانجو، وبندقيتين خرطوش، وكمية من الطلقات، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى، ودراجة بخارية، وتوكتوك مبلغ بسرقتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.