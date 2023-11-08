الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من المحكمة بشأن المتهم بإشعال النيران بزوجته في مصر القديمة

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عامل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإشعال النيران في زوجته بسبب خلاف على طعام العشاء بـ مصر القديمة.

كانت تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على عامل أشعل النيران في زوجته بمادة الجاز، في منطقة الزهراء بمصر القديمة.
وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وصول سيدة مصابة بحروق وتشويهات في جسدها ووجها إلى مستشفى قصر العيني.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين أن المجني عليها بالعناية المركزة في حالة حرجة كما أن بها إصابات وتشوهات في الجسم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ضده، والعرض على النيابة للتحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث والتحقيق فيه والاستعلام عن صحة المصابة.

قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة طعام العشاء اشعال النيران

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