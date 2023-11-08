الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم الإسكندرية" يجتمع بخريجي الدفعة الأولى من مبادرة "1000 مدير مدرسة"

خريجي الدفعة الأولى
خريجي الدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًـا مع خريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع ومديري المراحل التعليمية بالمديرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات).

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بخريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لوظيفة مديري مدارس وكافة القيادات التربوية.

 

وأكَّد “أبوزيد” أنّ هذه المجموعة تم تخريجها ضمن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الأكفاء والمتميزين، وذلك تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرًا إلى منح المجتازين منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مؤكدًا أنهم نواة وباكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم، من خلال جهة معنية في الدولة، بأعلى المعايير العلمية والفنية؛ لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل، والذي يتناسب مع طبيعة عملهم.

كما شدد أيضًا على مديري عموم الإدارات أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم وستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

يذكر أنه تم تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، في منحة لمدة 6 أشهر فى الأكاديمية العسكرية، وجامعة حلوان لحصولهم على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي، وهو الذي سيصنع الفارق فى اختيارات المديرين.

كما تمثل هذه المبادرة تفعيل المحاور الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوسع في الأبنية التعليمية، وتطوير المناهج التعليمية، والاهتمام بالمعلم، والتعليم الفني.

التربية والتعليم القيادات التربوية وظيفة مديري مدارس المبادرة الرئاسية تعليم الإسكندرية

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