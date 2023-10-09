"تعليم الإسكندرية" تنظم ندوة تثقيفية مع بيت العائلة لتعميق الوعى والانتماء

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بقاعة المديرية، برئاسة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، وبحضور الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسكندرية، والقمص بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة ممثلًا عن الكنيسة المصرية، وذلك لعقد لقاءات وطنية تغلفها المحبة وأواصر الود لتعميق ثقافة النسيج الواحد الذي يمثل مصرنا الحبيبة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتعميق الوعي وتعزيز روح الولاء والانتماء بعقد اللقاءات التثقيفية وندوات التوعية والجلسات النقاشية الحوارية.

المصريون نسيج واحد يتمتعون بانتمائهم لوطنهم

وأشار مدير المديرية إلى أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يتمتعون بانتمائهم لوطنهم ويقفون صفا واحدًا لرفعة بلدهم، يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها، فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح "أبوزيد" أنّ مصر أكدت ريادتها منذ فجر التاريخ، فهي التي طردت الهكسوس وهي التي تصدّت للصليبيين وكسرت جبروت المغول وحطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي في انتصارات أكتوبر بالعزيمة والإصرار، ونحتاج أن نتضافر جميعًا لتوعية أبنائنا بمقدرات الوطن ومكتسباته والمشروعات القومية، فمعركتنا الآن هي معركة الوعي، كما أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

القمص بولس عوض: نجتمع دائمًا على مائدة المحبة والوحدة والانتماء للوطن

من جهته، قال القمص بولس عوض أن الانتماء أولًا يكون لله الخالق، ومن حب الله نحب الوطن الذي نعيش فيه، وقال البابا شنوده مقولته المشهورة "مصر ليست وطننا نعيش فيه، وإنما هي وطن يعيش فينا"، ويقول البابا تواضروس "مصر أبوها التاريخ وأمها الجغرافيا" ولذلك فهي مهد التاريخ والحضارة العريقة، وإننا نجتمع دائمًا على مائدة المحبة والوحدة والولاء والانتماء للوطن إذ يتيح لنا الفرصة لتبادل الصداقات والمودة التي هي أساس العلاقة التي تربطنا جميعًا نحن أبناء الوطن الواحد، فالاشتراك في المائدة الواحدة هو علامة على الود والمحبة.

وتابع،: إنّ مجتمعنا يتميز بالتمسك بالقيم الدينية الأصيلة التي تدعونا إلى احترام مقدسات وعقائد الناس جميعًا، كما تجمعنا أمور كثيرة، منها وحدة اللغة والتاريخ المشترك والتسامح الديني.

إبراهيم الجمل: مدارسنا هى الأم التى تربى وتُكوّن وجدانًا وثقافة وفِكرًا

وأكد الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ بالإسكندرية: إنّنا يكفينا فخرًا وسعادة أن الله ذكر بلدنا ووطنا في كتبه السماوية عديد المرات تصريحًا وتلميحًا، ومدارسنا هي الأم التي تربي وتُكوّن وجدانا وثقافة وفِكرا وتُشكّل سلوك أبنائنا لصناعة المستقبل، ولا بد لنا أن نتسلح بالوعي والمعرفة، وأنّ الوعي قبل السعي والعلم قبل العمل، وذلك للنهوض والارتقاء بوطننا الغالي، وأنّ جميع الأديان السماوية قد نادت بالرحمة والمحبة والسلام، وعلى الأرض نحيا جميعًا بالمحبة والسلام، مؤكدًا عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي وضرورة التكامل والتضافر بين أطياف المجتمع من أجل رفعة مصرنا الغالية.

وأضاف: نسأل الله لأبناء مصر جميعًا، مسلمين ومسيحيين، كل الخير والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار، وأن يجمعنا الله دومًا، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة.

ندوة تثقيفية بتعليم الإسكندرية

ندوة تثقيفية بتعليم الإسكندرية

ندوة تثقيفية بتعليم الإسكندرية

ندوة تثقيفية بتعليم الإسكندرية

ندوة تثقيفية بتعليم الإسكندرية