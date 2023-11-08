الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير دولى: مصر تحركت لإدخال المساعدات عبر معبر رفح رغم التعنت الإسرائيلى

المساعدات
المساعدات

كشف الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، حجم الجهود التي قامت بها مصر منذ اللحظة الأولى لتصاعد الأحداث في غزة بالسابع من أكتوبر، لمساعدة  الشعب الفلسطيني.

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال لقائه، عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن الدولة تحركت في المسار الإنساني والسياسي والعسكري والأمني، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة، في ظل هذا العدوان الذي لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن قطاع غزة يشهد قصفا شاملا ولم يسلم شبر في غزة بالقصف.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن الاحتلال يفرض سياسة الحصار والتجويع وقطع الكهرباء والماء والغذاء، وهي بذلك تكون قد ارتكبت جرائم حرب متكاملة الأركان في إطار سياسة العقاب الجماعي، إذ إن معظم الشهداء من الأطفال والنساء، فبأي ذنب قُتلوا؟.

وأكد أن مصر تحركت لإدخال المساعدات عبر معبر رفح رغم التعنت الإسرائيلي والعراقيل وقصف المعبر، ومع ذلك، فقد أصرت على إدخال المساعدات منذ اللحظة الأولى.

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