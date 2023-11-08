الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الورقة البحثية للمركز المصري للفكر: "المطالبة بمواصلة فتح معبر رفح دون قيود"

معبر رفح
معبر رفح

قدم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الورقة البحثية، للتأكيد على الرؤية المصرية الثابتة لحل القضية الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن الدعوة إلى أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا محوريا في القطاع خلال المرحلة المقبلة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ووفقًا للورقة البحثية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، طالب المركز بمواصلة فتح معبر رفح سواء للأفراد أو إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط إسرائيلية، مع رفض وجود نظام خاص للقطاع أو لسكانه من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ووفقًا للورقة البحثية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فهناك مطالبة من صناع القرار برفض احتفاظ إسرائيل بأي مساحة من غزة كمنطقة عازلة.

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