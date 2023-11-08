الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة أكثر من 240 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد ببني سويف

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

الأجهزة التنفيذية تنظم حملات مكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية

وواصلت الأجهزة التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 242 حالة تعد على إجمالي مساحة زادت عن  13 فدانًا،بجانب إيقاف أعمال بناء لطوابق علوية بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

 وجدد محافظ بنى سويف تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعًا موسعًا، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

وناقش المحافظ مع الحضور كافة تفاصيل الموقف التنفيذي  لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الصحة، التضامن،وغيرها من القطاعات.

بني سويف التعديات أملاك الدولة الأرض الزىاعية محافظ بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

قومى المرأة ببنى سويف ينفذ حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"

"قومي المرأة ببني سويف" يُعلن تنفيذ 13 ندوة توعوية للطلاب

تكريم بسمة رمضان لحصولها على 6 ميداليات بمنافسات البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال

بني سويف تستقبل باخرة سياحية على متنها 39 إنجليزيا

إزالة 260 تعديًا على أراض زراعية ببني سويف

محافظ بني سويف يكلف برفع إشغالات الطرق وإزالة التعديات

محافظ بني سويف يترأس المجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. أعراض وأسباب نزيف المخ

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟