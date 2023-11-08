إزالة أكثر من 240 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد ببني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

الأجهزة التنفيذية تنظم حملات مكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية

وواصلت الأجهزة التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 242 حالة تعد على إجمالي مساحة زادت عن 13 فدانًا،بجانب إيقاف أعمال بناء لطوابق علوية بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

وجدد محافظ بنى سويف تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعًا موسعًا، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

وناقش المحافظ مع الحضور كافة تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الصحة، التضامن،وغيرها من القطاعات.