محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ، المهندس محمد حسين لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببني سويف معاون المحافظ،العقيد مدحت زكريا مؤسسة حياة كريمة، ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة من جهاز التعمير ودار الهندسة ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي ببا وناصر ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والجهات الحكومية وشركات المرافق.

وناقش محافظ بنى سويف، مع الحضور كافة تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الصحة، التضامن وغيرها من القطاعات، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية

شدد محافظ بنى سويف، على أهمية تعزيز التنسيق والتضافر بين كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر وفي حضور ممثلى تلك الجهات، لمتابعة المقاولين والشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقارير دورية"كل فيما يخصه" يشمل نسبة التنفيذ والانـجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.

وأكد على أهمية قيام كل جهة بأداء دورها على الوجه الأكمل والأمثل،وعدم التراخي في متابعة تنفيذ المشروعات المبادرة، لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها لدخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى.