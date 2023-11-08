الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين ويجب وقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنج شوانج، في جلسة عامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات مسئولة وهادفة لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

الصين تطالب بوقف الأعمال العدائية في غزة

وقال شوانج، اليوم، إن الصين باعتبارها رئيسة لمجلس الأمن لشهر نوفمبر، ستواصل الحفاظ على اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف المعنية، والاضطلاع بدور بناء في تعزيز وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، في سياق ما تبذله من جهود متواصلة باتجاه التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية.

ودعت الصين أطراف الصراع إلى الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي الساحقة بوقف إطلاق النار والوقف الفوري للأعمال العدائية وفض الاشتباك، وبذل كل جهد لمنع المزيد من التصعيد.

كما دعا مندوب الصين إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتعجيل باستعادة إمدادات العيش الأساسية إلى غزة، وتأمين الاتصالات المحلية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف العقاب الجماعي الذي تفرضه على سكان غزة.

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الصين: الفلسطينيون في غزة يعانون من القصف العشوائي

وقال المندوب الصيني إنه منذ اندلاع الجولة الجديدة من الصراع، يعاني الفلسطينيون في غزة من القصف العشوائي، ولا يجب ولا ينبغي أن تصبح المرافق المدنية، مثل المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، أهدافًا للعمليات العسكرية، وينبغي ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والطبي، حيث يواجه سكان غزة سيلًا من المعاناة الإنسانية حسب كلمات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

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الصين ترفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين

وأكد المندوب الصيني وفقًا لوكالة الأنباء الصينية أن الصين ترفض بشدة التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، داعية إلى رفع أمر إخلاء شمال غزة فورًا، مستشهدًا بقول الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع اليوم لم يحدث من فراغ، مضيفًا أن الحقيقة وراء الصراع في غزة هي أن مساحة معيشة الفلسطينيين تم تقليصها إلى أقل حد بسبب أكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي.

كما لفت مندوب الصين إلى أن التوسع المستمر للأنشطة الاستيطانية من تعد على الأراضي الفلسطينية واستيلاء على الموارد الفلسطينية وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم جعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة الأراضي أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن تصاعد العنف والوضع الإنساني المتدهور وانتشار اليأس هي تذكير دائم بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار.

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مندوب الصين بالأمم المتحدة يدعو لوقف فورى لإطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

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