الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة دمياط

شباب دمياط
شباب دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب مدينة دمياط للعام 2024/2023، تحت إشراف إدارة شباب دمياط وإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة.

وتضمن جدول الأعمال، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة على موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق على الحساب الختامى للمركز، ويتم عقد الجمعيات بإشراف قانوني من إدارة الشؤون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات.

وحضرت النسبة القانونية المقررة لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتم مناقشة جدول الأعمال والتصديق عليه.

ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

تفاصيل الجمعية العمومية لمركز شباب دمياط

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة، و26 جمعية عمومية تصديق على الحساب الختامي.

جاء ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض، محافظ دميـاط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.

انعقدت بمركز شباب الحوراني إدارة شباب فارسكور فعاليات الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2024-2023، بإشراف إدارة شؤون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة في دمياط، بحضور الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط.

تضمن جدول الأعمال اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة على موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز للعام المالي 2023-2022.

ومن جهته، قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط انه يتم انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والرياضة والأندية الرياضية في محافظة دمياط واستكمال النصاب القانوني لها في محافظة دمياط.

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