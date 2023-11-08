ارتفاع الإصابات بمرض "حمى الضنك" بنسبة 53% في سنغافورة

سجلت سنغافورة 3055 حالة إصابة بحمى الضنك، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 53% عن الربع السابق الذي تم تسجيل 1989 حالة فيه.

وبحسب بيانات وكالة البيئة الوطنية، تم تسجيل حالة وفاة بسبب العدوى خلال تلك الفترة، ما يرفع حالات الوفيات المرتبطة بحمى الضنك إلى ثلاث في 2023.

وسجل إجمالي 8437 حالة حتى الآن في 2023 حتى يوم السبت الماضي، بما يمثل نحو ربع الحالات الـ 32325 التي تم تسجيلها في 2022.

حمى الضنك مرض يُنقل بالبعوض

ويذكر انه حمى الضنك هي مرض يُنقل بالبعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم. تتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا يمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة -والمعروف باسم حمى الضنك النزفية- إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.

حمى الضنك حول العالم

وتُصاب ملايين الحالات بعدوى حمى الضنك حول العالم كل عام وهي أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ الغربية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ولكن أصبح هذا المرض ينتشر في مناطق جديدة، بما في ذلك تفشيه محليًا في أوروبا والمناطق الجنوبية من الولايات المتحدة.

الخطوات اللازمة للحد من أعداد البعوض

يعمل الباحثون على إيجاد لقاحات لحمى الضنك أما في الوقت الحالي، فأفضل طريقة لمنع العدوى في المناطق التي تشيع فيها حمى الضنك هي تجنب لدغات البعوض واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من أعداد البعوض.

يتعافى معظم الأشخاص خلال أسبوع أو نحو ذلك وتزداد الأعراض سوءًا في بعض الحالات وقد تصبح مهددة للحياة. ويعرف ذلك بحمى الضنك الحادة أو حمى الضنك النزفية أو متلازمة صدمة الضنك.

تحدث حمى الضنك الحادة عندما تتلف الأوعية الدموية ويتسرب منها الدم. وينخفض عدد الخلايا التي تكوّن الجلطة في مجرى الدم ويمكن أن يُسبب ذلك حدوث صدمة ونزيف داخلي وفشل الأعضاء وحتى الموت.

الإصابة بعدوى حمى الضنك

قد لا تظهر أي مؤشرات للمرض أو أعراض على كثير من الأشخاص عند الإصابة بعدوى حمى الضنك.

وعندما تظهر الأعراض، فقد تُشخّص بالخطأ على أنها أعراض لأمراض أخرى، مثل الإنفلونزا، وتبدأ في الظهور عادةً بعد فترة تتراوح بين أربعة أيام و10 أيام من التعرض للدغة بعوضة مُعدية.