الأرصاد تحذر المواطنين من قيادة المركبات اليوم الأربعاء

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد المواطنين (قائدي المركبات) من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن فرص سقوط أمطار خفيفة مستمرة معنا وقد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.