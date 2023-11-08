الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"المراية" يشارك فى مهرجان أفلام المرأة

فيلم المراية The
فيلم المراية The Mirror

يشارك اتحاد طلبة وخريجي ماچستير الإعلام والقيادة “MML” بكلية اللاهوت الإنجيلية التابع للأكاديمية المسيحية للإعلام، في مهرجان مركز الإبراهيمية للإعلام، والخاص بمناقشة قضية العنف ضد المرأة “Women Film Festival” بفيلم قصير تحت عنوان: "المراية The Mirror”.

فيلم المراية The Mirror

 الفيلم من إخراج "أرنست نادي" وفكرة وسيناريو "سيلفيا ألياس"، وبطولة مجموعة من طلبة برنامج ماجستير القيادة والإعلام، منهم: "سيلڤيا ألياس- محفوظ ناثان- إنچي سامي- ڤيكتور محروس- ماريان سمير- إيهاب فيليب- سحر عبد الفتاح - محمد الكاب، والطفلة: مانويلا ڤيكتور. 

المخرج أرنست نادي

 

 فكرة وسيناريو سيلفيا ألياس

الفيلم من تصوير: روبيل غلمسيس، وإضاءة: أمجد غطاس، ومونتاچ: نور المصري - روبيل غلمسيس، وتصميم البوستر: رامي أمير، ومساعد إخراج: إيهاب فيليب، وإنتاج: ٢٠٢٣.

ويعد هذا الفيلم هو مشروع ورشة صناعة الأفلام بالموبايل، وتم تصويره ومونتاچه بكاميرا التليفون المحمول، ويقام المهرجان يوم الجمعة الموافق ١٠ نوڤمبر ٢٠٢٣، بمسرح كلية رمسيس للبنات - الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن برنامج ماجستير الإعلام، والقيادة في كلية اللاهوت هو برنامج ريادي تقدمّه كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، بالشراكة مع الأكاديمية المسيحية للإعلام للقيادات الشابة الواعدة في مجال الإعلام.

 ويمنح هذا البرنامج درجة الماجستير التي تمنحها كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.ويشمل يشتمل البرنامج على أربعة تخصصات في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، الإنتاج الصوتي، الميديا الإلكترونية والتواصل، والتابة الإبداعية والصحافة.

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