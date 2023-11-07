الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية".. برامج جديدة بالجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اهتماما كبيرا بإنشاء كليات وبرامج جديده بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية القليلة، ومن ضمن هذه الكليات والبرامج هي برامج التصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، ومن ضمن الجامعات التي عملت على إنشاء هذه الكلية هي جامعة مصر المعلوماتية الأهلية وجامعة الجلالة الأهلية.

وأكد الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أن الجامعات الأهلية تضم عددا كبيرا من التخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمي والتي تعتمد على البرمجة والتصميمات والألعاب الإلكترونية بمختلف مجالاتها.

وأشار إلى أن هذا من ضمن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشمول الجامعات المصرية على كافة البرامج الدراسية التي يحتاجها الطلاب في الخارج.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هذه الجامعات الأهلية تمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وأن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم في التصنيفات العالمية.

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وتقدم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر المعلوماتية برامج مختلفة للدراسة وهي علوم الكمبيوتر، الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات، الأمن الإلكتروني، علوم وهندسة البيانات، الرسومات وبرمجة الألعاب.

ومن البرامج الداخلية لبرنامج برمجة الألعاب الالكترونيه، هي تصميم تفاعلي، فن الرسوم المتحركة، تصميم الألعاب، فنون الإعلام الجديد، التصميم الجرافيكي والوسائط، تصميم تجربة المستخدم، علوم الحاسبات والمعلومات.

تفاصيل برنامج الألعاب الإلكترونية:

تمنح الجامعة درجة مزدوجة مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز، وتحتل جامعة مينيسوتا المرتبة 34 في علوم الكمبيوتر في تصنيف US News، والهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو منح الطلاب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، ويسمح هيكل البرنامج للطلاب بقضاء سنواتهم الأكاديمية الأولية في جامعة مصر المعلوماتية وسنتهم النهائية في جامعة مينيسوتا.

 

كما وقعت الجامعة اتفاقية مع جامعة بوردو ويست لافاييت للحصول على درجة الماجستير المهنية في أمن المعلومات وحصلت جامعة بوردو على المرتبة رقم 7 على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني بناءً على تصنيف US News لعام 2023. وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تزويد الطلاب بتعليم شامل في مجال أمن المعلومات.

 

تعد الشهادة المزدوجة مع Minnesota Twin Cities، واتفاقيات درجة الماجستير المهنية مع جامعة Purdue University West Lafayette، بمثابة شهادة على التزام الجامعة بتزويد الطلاب بتعليم عالمي المستوى. وستمكن هذه الاتفاقيات الطلاب من اكتساب منظور عالمي وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجالات تخصصهم. 

 

كما تضم جامعة الجلالة الأهلية كليات تعتمد في دراستها وتخريج طلابها على برامج الألعاب الإلكترونية والتصميمات وتضم كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم).

 

ويضم مجال الفنون والتصميم في جامعة الجلالة الأهلية برامج (العمارة الداخلية، الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، تصميم الموضة والمنسوجات).

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